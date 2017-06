Omgekomen politiemensen herdacht in Warnsveld

In het Gelderse Warnsveld hebben politieagenten en nabestaanden donderdag politiemensen herdacht die tijdens hun werk zijn omgekomen. De mensen kwamen samen in de Tuin van Bezinning, het nationale politiemonument.

Het monument werd tien jaar geleden opgericht als eerbetoon aan ruim 160 politiemedewerkers die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen door geweld of een noodlottig ongeval. In de tuin liggen stenen die samen een pad vormen. Aan de stenen zijn plaatjes bevestigd waarin de namen van politiemensen zijn gegraveerd.

„Elke dag leggen politiemensen hun leven en welzijn in de waagschaal. Ook al staan we daar niet bij stil, we weten dat elke dienst kan eindigen in een drama”, zei korpschef Erik Akerboom. In zijn toespraak memoreerde hij de Haagse politieman Mario Prosperi die op 36 jarige leeftijd overleed nadat hij in de nieuwjaarsnacht was aangereden.

Akerboom stond ook stil bij de dood van de Nederlandse politieagent Ferry Bakx. Hij werd augustus vorig jaar door een overvaller doodgeschoten op Bonaire.

De Nederlandse politie houdt elk jaar een herdenkingsceremonie.