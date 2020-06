De paraglider die dinsdagavond om het leven was gekomen bij een crash in het Gelderse Didam, is een 55-jarige man uit die plaats. Hij kwam neer in een weiland langs de Avesaetweg. Omwonenden zagen het gebeuren en waarschuwden de hulpdiensten, maar die konden niets meer voor de man betekenen.

Waardoor de man met zijn paraglider neerstortte, is nog niet bekend.