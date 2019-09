Omgekomen parachutist Teuge raakte verstrikt

De 22-jarige militair die in juli op vliegveld Teuge verongelukte, raakte verstrikt in zijn parachute nadat hij uit het vliegtuig was gesprongen. Hij wilde vervolgens de noodparachute openen, maar dat mislukte omdat zijn arm nogmaals verstrikt raakte, toen hij de hoofdparachute afwierp. De fatale parachutesprong was dan ook een noodlottig ongeval, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag na onderzoek.

Het fatale ongeluk met de militair en leerling-parachutist vond plaats op 23 juli. De sprong was volgens het OM onderdeel van een trainingsonderdeel voor de militaire vorming.