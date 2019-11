Omgekomen Nederlandse in Zuid-Afrika was 74

De Nederlandse vrouw die woensdag is omgekomen in Zuid-Afrika was 74 jaar oud en kwam uit Noord-Holland. Dat bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.

Volgens Zuid-Afrikaanse media werd de vrouw samen met een Belgische man vermoedelijk vermoord in een huis in de vakantieplaats Marloth Park, vlakbij het wereldberoemde Krugerpark. Verscheidene mannen zouden volgens de politie het huis hebben belaagd en waardevolle spullen hebben gestolen. De slachtoffers werden vastgebonden en zijn later allebei gestikt.

Twee andere mensen, die de vrouw en dochter van de Belgische man zouden zijn, konden ontkomen. Van de daders ontbreekt vooralsnog ieder spoor.

Donderdag was er nog sprake van twee Nederlandse slachtoffers, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken kan alleen de dood van de 74-jarige vrouw bevestigen.