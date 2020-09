Omgekomen militairen Nederlands-Indië herdacht in Roermond

Bij het Nationaal Indië Monument in Roermond worden zaterdag voor de 33e keer de omgekomen militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea herdacht. Dat gebeurt onder meer met een toespraak van staatssecretaris Paul Blokhuis, met een kranslegging en een minuut stilte. Ook vliegen vier F-16-straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht over.

Tijdens de herdenking worden onder andere de Nederlandse militairen herdacht die in de periode 1945-1962 het leven lieten in voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea. Vanwege corona is de herdenking aangepast en zonder publiek. Er zijn een aantal hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd onder wie de Chef Militaire Huis van Zijne Majesteit de Koning, een aantal hoge militairen, de gouverneur van de provincie Limburg, de burgemeester van Roermond en vertegenwoordigers van veteranenorganisaties.

De herdenking begint om 13.00 uur en wordt live uitgezonden op de regionale zender L1.