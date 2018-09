Omgekomen kinderen waren 4 tot 11 jaar oud

De kinderen die donderdagochtend omkwamen door het treinongeval in Oss, waren vier tot elf jaar oud. Nog een kind en een volwassene, de bestuurster van de bakfiets, liggen volgens de politie in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het gaat om een elektrische bakfiets van een kinderdagverblijf. De spoorbomen waren op het moment van het ongeval gesloten. Een van de bomen is afgebroken. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.

Verschillende mensen, onder wie kinderen, hebben het ongeval zien gebeuren. Voor hen is Slachtofferhulp ingeschakeld.