Omgekomen fietsster Melbourne herdacht

Ongeveer 150 mensen hebben dinsdag samen door de Australische stad Melbourne gefietst. Ze deden dat om de 27-jarige Nederlandse vrouw die daar onlangs om het leven kwam, te herdenken. Ze werd tijdens een fietstochtje geschept door een automobilist in een gestolen auto.

„Het is een herdenkingstocht ter nagedachtenis aan alle fietsers die ons zijn ontvallen. We zijn allemaal kwetsbaar”, zei de voorzitter van de nationale fietsersbond, de Australian Cycle Alliance, tegen Australische media. De plaatselijke burgemeester zei dat hij parkeerplaatsen voor auto’s in de straat waar het ongeluk gebeurde, wil weghalen. Op die plek moet wat hem betreft een fietspad worden aangelegd. „Auto’s kunnen naar zijstraten. Jullie zijn belangrijker, net als voetgangers.”

Een 26-jarige man werd opgepakt voor het dodelijke ongeluk. Hij ramde twee geparkeerde auto’s en schepte daarna het slachtoffer. Na de aanrijding maakte hij zich uit de voeten, zonder zich om de Nederlandse te bekommeren. Zij stierf ter plekke. Een dag later werd de bestuurder gearresteerd. Bij zijn eerste voorgeleiding zweeg hij. Volgens Australische media moet hij op 4 december weer voor de rechter komen. De auto was gestolen bij een gewapende roofoverval.

Fietsers in Australië zeggen al langer dat ze zich tweederangsburgers op de weg voelen.