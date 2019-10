Omgekeerde vlag is teken van nood of verzet

Veel boeren die dinsdag in Den Haag protesteerden hadden een Nederlandse vlag aan hun tractor bevestigd. Die hing dan wel op zijn kop. Ook op veel boerderijen in het land hing de Nederlandse vlag dinsdag met de blauwe streep boven. In de zeevaart is zo’n vlag die ondersteboven wordt gevoerd een teken van nood.

Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is dat gebruik in de vlaggencode opgenomen. Verschillende organisaties gebruiken de vlag op zijn kop de laatste jaren ook om aan te geven dat de overdrachtelijke nood hoog is. Het symbool wordt onder meer gebruikt door de Black Lives Matter-beweging, die politiegeweld tegen minderheden aankaart. In Nederland gebruiken de ‘gele hesjes’ de omgekeerde vlag al een tijdje.