Omgebrachte vrouw in Bunde was 89-jarige bewoonster

De dode vrouw die vrijdag in een huis aan de Pletsstraat in Bunde (Limburg) werd gevonden, is de 89-jarige bewoonster. Er was al een 48-jarige man aangehouden die vrijdag in het huis was. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van de bewoonster.

Meer wil de politie niet zeggen, uit het oogpunt van privacy, maar ook in het belang van het onderzoek.

Rond 16.40 uur kwam er een melding binnen over een incident in het huis. De hulpdiensten hebben tevergeefs geprobeerd de vrouw te reanimeren.