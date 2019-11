Omgebrachte man in Bergen blijkt bewoner

De man die dinsdag dood werd gevonden in een woning aan de Roefsstraat in het Noord-Limburgse dorp Bergen, blijkt de 58-jarige bewoner te zijn. Dat meldt de politie vrijdag na onderzoek op het lichaam. Volgens de politie is de man door een misdrijf om het leven gekomen.

Een team van twintig rechercheurs onderzoekt de dood van de man. De politie deed onder meer een sporen- en buurtonderzoek. Over de exacte toedracht van het overlijden van de man kon de politie vrijdag nog niets zeggen. Ze gaat onderzoekt meerdere scenario’s, laat een woordvoerster vrijdag weten.