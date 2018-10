Ombudspersonen naar aardbevingsgebied

De Kinderombudsvrouw en de Nationale ombudsman willen van kinderen en volwassenen die wonen in het aardbevingsgebied in Groningen weten waar ze tegenaan lopen tijdens de versterking van hun woningen.

Uit verkennend onderzoek van de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen blijkt dat de impact ervan groot is. Ook uit onderzoek van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer kwam al naar voren dat ook kinderen veel last kunnen hebben van de zogenoemde versterkingsoperatie en de bijbehorende verhuizingen. Daarom gaan ze vrijdag in Appingedam in gesprek met de mensen, onder meer op een basisschool.

Later op de dag bespreken de twee hun bevindingen met bestuurders en medewerkers van instanties die erbij betrokken zijn. De bedoeling is dat ze een en ander ook bij minister Eric Wiebes (Economische Zaken) onder de aandacht brengen.

Kalverboer concludeerde onlangs dat onder meer de aanwezigheid van schade-experts in huis bij kinderen onrust kan veroorzaken, dat er onzekerheid is over mogelijke verhuizingen en dat kinderen last hebben van de leegstand en sloop van gebouwen in hun directe leefomgeving. Ook voelt een deel van de ondervraagde kinderen spanning bij hun ouders. Sommige kinderen zijn zelfs bang, slapen slecht en voelen zich somber.