Ombudsmannen willen ‘urgente’ aanpak voor arme jongeren

Jongeren die in armoede opgroeien op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komen vaak in een „vicieuze cirkel van problemen” terecht. Dat stellen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsvrouw in een rapport over armoede in Caribisch Nederland. Volgens de ombudsman- en vrouw is er met spoed een eenduidige aanpak nodig op de eilanden om de situatie voor jongeren te verbeteren.

Voor veel jongeren op de zogenoemde BES-eilanden, die de status van bijzondere Nederlandse gemeente hebben, is het moeilijk uit de armoede te komen en zit dat hun overgang naar volwassenheid in de weg. In tegenstelling tot hun Europese leeftijdsgenoten zijn er voor Caribisch-Nederlandse jongeren amper faciliteiten die ze kunnen helpen bij aan armoede gerelateerde problemen, aldus de ombudsmannen.

Zo is er onder veel jongeren op de eilanden te weinig gezond eten en neemt door armoede het risico op huiselijk geweld toe. Ook beginnen jongeren uit arme milieus vaker met een achterstand op school en hebben zij grotere kans hun opleiding niet af te maken, wat de zoektocht naar een goede baan weer bemoeilijkt.

„Jongeren die opgroeien in armoede ervaren vaak niet één probleem, maar een scala aan problemen op verschillende terreinen”, stelt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. „Ze belanden in een herhalingspatroon die van generatie op generatie doorgaat. Het is belangrijk dat deze doorbroken wordt.”

Volgens de ombudslieden is een „urgente en intensieve” samenwerking tussen de overheid en de lokale instanties in Caribisch Nederland nodig om de situatie voor jongeren in armoede te verbeteren. Daarbij moet ook rekening gehouden geworden met de lokale context en cultuur en het „bestaande gebrek aan vertrouwen in de overheid” aldaar.

Ze zien het liefst dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de regie neemt en raden aan in te zetten op onder meer betaalbare woningen, opleidingsmogelijkheden en het realiseren van vertrouwenspersonen voor jongeren.