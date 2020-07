Ombudsmannen Koninkrijk willen praten met Rutte

De ombudsmannen van Nederland, Sint-Maarten en Curaçao willen praten met premier Mark Rutte over de problemen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met name de door Nederland gestelde eisen voor nieuwe steun in de coronacrisis baren de ombudsmannen zorgen. „De armoede is al groot en de coronacrisis heeft deze situatie schrijnender gemaakt. Vooral de verplichte verlaging van loonkosten voor overheidspersoneel zal onvermijdelijk meer lijden met zich meebrengen, vooral voor de meest kwetsbaren”, schrijven de ombudsmannen in een brief aan de voorzitter van de Rijksministerraad.

Begin deze maand kwam Nederland niet tot een akkoord met de Caribische landen over een nieuwe coronalening. Nederland wil dat de eilanden hun economie op orde brengen, maar de Caribische landen willen hun autonomie niet opgeven. De bisschop van Willemstad heeft Rutte ook al gevraagd om in te grijpen in de patstelling die is ontstaan. „Het kan niet de bedoeling van de Koninkrijksregering zijn geweest om meer lijden te veroorzaken”, vinden de ombudsmannen.

De ombudsmannen willen ook praten over het uitblijven van een effectieve aanpak van de schade die orkaan Irma in 2017 op Sint-Maarten heeft veroorzaakt. Andere zorgelijke punten zijn volgens hen de toegang tot schoon drinkwater voor kwetsbare groepen op Curaçao, de vluchtelingenstroom vanuit Venezuela en het feit dat Aruba nog steeds geen eigen ombudsman heeft.