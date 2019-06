Ombudsman vreest sluiting veteranenhuizen

De Veteranenombudsman vreest dat veel inloophuizen voor veteranen per 1 januari 2020 zullen moeten sluiten door bezuinigingen. Minister van Defensie Ank Bijleveld is van plan 100.000 euro te korten op de huizen. De ombudsman pleit juist voor extra geld voor de 33 locaties.

De ombudsman voor veteranen - een van de taken van de Nationale Ombudsman - wijst erop dat de inloophuizen juist zorgen voor besparingen op zorgkosten. De geboden activiteiten kunnen veel bijdragen aan het herstel van veteranen, die bijvoorbeeld kampen met PTSS (posttraumatische stressstoornis). Zorgkosten vallen daardoor lager uit.

Veteranen kunnen in de inloophuizen terecht voor een gesprek met lotgenoten, en voor dagbesteding en hulpvragen. Ze vormen ook de basis voor activiteiten, zoals herdenkingen en scholenprojecten. De financiering is per inloophuis verschillend en afhankelijk van subsidies, giften en donaties.