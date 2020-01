Ombudsman onderzoekt wettelijke schuldsanering

De Nationale ombudsman wil weten of mensen met problematische schulden de weg naar de wettelijke schuldsanering kunnen vinden. Ook vraagt hij zich af of ze daarbij tegen problemen aanlopen. In een brief aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) schrijft Reinier van Zutphen dat hij een onderzoek is begonnen, omdat hij regelmatig klachten erover krijgt.

Het aantal mensen met problematische schulden is al jaren hoog en daalt niet, stelt de ombudsman. Schuldenaars kunnen voor hulp in eerste instantie terecht bij de gemeente. Als ze er met de gemeente niet uitkomen, kunnen mensen bij de rechtbank een aanvraag doen voor wettelijke schuldsanering (Wsnp). Maar daarvoor melden zich steeds minder mensen aan.

Van Zutphen noemt dat zorgelijk. „De wettelijke schuldsanering is voor een grote groep mensen de laatste strohalm om uit de financiële ellende te komen. Daarom wil ik weten welke knelpunten er zijn in de toegang tot de wettelijke schuldsanering. En wat er gebeurt met mensen die daarvoor worden afgewezen.” De ombudsman wil eind mei 2020 met een rapport komen.