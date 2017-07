Ombudsman onderzoekt recht op demonstreren

De Nationale Ombudsman gaat het recht op demonstreren onderzoeken. Hij gaat vooral kijken naar de spanning tussen openbare orde en veiligheid en het recht op demonstratie, dat in de grondwet is vastgelegd. De uitkomsten van het onderzoek worden begin 2018 verwacht, laat de ombudsman maandag weten.

Het onderzoek moet uiteindelijk een praktische handreiking opleveren voor overheid en burgers.

„We zien op basis van eerdere rapporten dat het recht om te demonstreren in de praktijk onder druk kan komen te staan. Burgemeesters en politie lopen bij demonstraties vooraf, tijdens en achteraf tegen complexe dilemma’s aan en moeten zien te balanceren tussen recht doen aan het belang van openbare orde en veiligheid en het recht om te demonstreren”, aldus ombudsman Reinier van Zutphen. „Op basis van dit onderzoek wil ik uitgangspunten voor bestuurders formuleren bij het toepassen van de Wet Openbare Manifestaties waarbij recht wordt gedaan aan de afweging van de verschillende belangen”, stelt hij.

Het recht om te demonstreren is behalve in de grondwet ook verankerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Inbreuk daarop mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Zo mag de burgemeester op grond van de Wet Openbare Manifestaties of de Gemeentewet de demonstratievrijheid beperken als dat nodig is om bijvoorbeeld wanordelijkheden te voorkomen.