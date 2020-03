Ombudsman: OM Bonaire maakte fouten in zaak tegen politicus

Het Openbaar Ministerie op Bonaire heeft ‘fouten en verkeerde keuzes gemaakt’ in de strafzaak tegen een prominente politicus uit Bonaire, Ramonsito Booi. Dat stelt de Nationale Ombudsman maandag. Volgens hem moet het OM erkennen dat het te lang heeft gedaan over de behandeling van de strafzaak.

De ombudsman zegt het verder belangrijk te vinden dat de overheid „zich coulant opstelt als zij erkent dat er fouten zijn gemaakt”. Het OM zou binnen zes weken excuses moeten aanbieden aan Booi en ook moeten kijken „naar een passend gebaar”. De advocaat van Booi, Geert-Jan Knoops, is blij met de uitspraak.

Booi was jarenlang als leider van politieke partij UPB de populairste politicus van het eiland. Vanaf 2007 beschuldigden politieke tegenstanders hem van corruptie, in 2009 begon het OM een strafrechtelijk onderzoek. Hij werd in 2015 volledig vrijgesproken.

Volgens Booi heeft het OM hem bewust zwart proberen te maken en hebben hij en zijn familie daar veel last van ondervonden. In 2017 diende hij een klacht in bij het OM.