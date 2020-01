Omar L. naar Vught na ontsnappingspoging Zutphen

De advocaat van Omar L. bevestigt dat zijn cliënt is overgeplaatst van de gevangenis in Zutphen naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Volgens De Telegraaf gaat het om een ontsnappingspoging van een kopstuk van de Mocro-maffia en wel Omar L., die een levenslange gevangenisstraf uitzit. De woordvoerder kon hier echter niets over zeggen.

In de buurt van de ingang van de Penitentiaire Inrichting Achterhoek, ook wel bekend als Ooyerhoek, stond een busje in brand. Hoe dit onderdeel uitmaakte van de ontsnappingspoging, kon de woordvoerder niet vertellen. „Dat is onderdeel van het lopende politieonderzoek.”

De ontsnappingspoging is hoe dan ook mislukt, aldus een politiewoordvoerder. „Er zijn geen mensen ontsnapt.” De brand is geblust.

De politie meldde eerder het gebied ruim te hebben afgezet vanwege de brand in de buurt van de gevangenis. „Het is voor de veiligheid en het afschermen van de plek waar het is gebeurd”, zei de politiewoordvoerder daar over. Dat zou ook de reden zijn waarom agenten er met wapens te zien zijn.

Omar L. werd eind juni vorig jaar veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen daartoe. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog. L. wordt gezien als het brein achter deze liquidaties. Alles zou voortkomen uit wraak voor de moord op zijn broer. Zelf heeft hij altijd iedere betrokkenheid ontkend. De dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, eind 2012, zou de katalysator voor het geweld van L. en de zijnen zijn geweest. De broer van L. was toen een van de doden. Hij werd samen met onderwereldbekende Benaouf A. onder vuur genomen, waarbij Benaouf wist te ontkomen.