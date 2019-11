‘Oma der Nederlanden’ steunt pleeggrootouders

Prinses Beatrix is woensdag aanwezig op de pleeggrootouderdag van Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland in Alkmaar. Op deze dag komen jaarlijks opa’s en oma’s bijeen die de zorg voor een kleinkind volledig op zich hebben genomen.

Er zijn zeker enkele duizenden kinderen die bij een of twee grootouders wonen, omdat hun ouders om uiteenlopende redenen niet voor ze kunnen zorgen.

Vinden veel grootouders het in normale omstandigheden fijn om hun kleinkinderen bij zich te hebben, in deze gevallen hebben ze het er soms moeilijk mee. Er zijn nogal wat oma’s en opa’s die zich generen, omdat hun kind zijn verantwoordelijkheden niet goed aankan. De zorg voor het kleinkind wordt daarom lang niet altijd aan de grote klok gehangen, zegt Jos Verhoeven, secretaris van de stichting.

De gemiddelde leeftijd van de pleeggrootouders is circa 55, schat Verhoeven. Velen maken zich zorgen over de toekomst omdat de zorg voor hun kleinkinderen wel vijftien jaar kan duren. Verder kan het de sociale contacten van de grootouders in de weg zitten. Vaak net in een periode waarin ze meer vrijheid hadden verwacht om leuke dingen te gaan doen, zegt Verhoeven, moeten ze bijvoorbeeld hun vrienden weer afzeggen in verband met de zorg voor het kleinkind.

De komst van de prinses is een opsteker. Verhoeven is blij dat de stichting de belangstelling wist te wekken van de „oma der Nederlanden”. Hij hoopt dat de aandacht meer begrip oplevert. Verhoeven raadt grootouders intussen aan hun kinderen bijtijds te laten weten dat ze hun kleinkind eventueel willen opvangen. Dat kan het kleinkind een hoop ellende besparen en geeft de ouders in moeilijkheden ruimte en rust om aan hun probleem te werken, zegt hij.