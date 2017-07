OM zwakt verdenking Syriëgangster Laura H. af

Syriëgangster Laura H., die zegt dat zij tegen haar wil vastzat in IS-gebied, wordt er niet meer van verdacht dat zij in Nederland een aanslag wil plegen. Het Openbaar Ministerie (OM) zwakt zijn verdenkingen tegen haar op dit punt af, zo bleek donderdag tijdens een zogenoemde regiezitting voor de rechtbank in Rotterdam.

Het OM gaf aan dat het geen aanwijzingen meer heeft dat Laura naar Nederland is teruggekeerd met de opdracht om hier een terreurdaad te plegen. Dat was een van de belangrijkste gronden om haar vast te houden. Het OM wil haar desondanks toch langer vasthouden. De rechtbank gaat zich daarover beraden en neemt woensdag 26 juli een besluit.

De 21-jarige Laura zegt dat zij is ontsnapt uit het kalifaat. Sinds haar terugkeer in de zomer van 2016 zit ze in voorlopige hechtenis in afwachting van haar proces.