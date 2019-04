OM ziet Gorinchemmer als spil in kinderporno

Een 26-jarige man uit Gorinchem is volgens het Openbaar Ministerie (OM) de spil in een omvangrijk netwerk dat zich bezighoudt met de verspreiding van kinderporno via het internet. Dat gebeurt via het zogeheten dark web, een verborgen gedeelte van internet dat criminelen kunnen gebruiken voor illegale zaken, zoals kinderporno, wapens en drugs.

De verdachte zou sinds 2016 actief zijn geweest als moderator en beheerder van die fora en zwarte markten op dit deel van het web. Hij speelde zo volgens het OM een belangrijke rol bij het in stand houden van websites waar kinderporno wordt aangeboden en vergaard. Dat bleek dinsdag in een eerste niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Rotterdam.

De verdachte is op 18 januari aangehouden toen hij achter zijn computer zat. Daarop is ook kinderporno aangetroffen, met onder andere zeer jonge kinderen. Hij is ontdekt door een speciaal team binnen de politie dat zich bezighoudt met de bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme. De verdachte heeft in beperkingen gezeten en hij mag nog steeds niet op computers of internet. Het OM is bang dat hij anders ‘vrienden’ waarschuwt.