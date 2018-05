OM ziet geen heil in uitstel Wilders-proces

Het Openbaar Ministerie (OM) verzet zich tegen uitstel van het proces tegen PVV-leider Geert Wilders. Volgens het OM is daar geen reden toe. Nader onderzoek, zoals door Wilders gevraagd, is niet nodig vindt het OM.

De advocaat-generaal reageerde donderdag aan het begin van de middag op een uitvoerig betoog van Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops, die het hof om uitstel heeft verzocht. Volgens hem kan het hoger beroep gewoon doorgaan en gaat het om de aanklacht tegen Wilders. De vraag die beantwoord moet worden, aldus de advocaat-generaal, is: heeft Wilders zich schuldig gemaakt aan discriminatie wegens ras? Hoe moeten de woorden „minder Marokkanen” juridisch uitgelegd worden?

Justitie meent dat zowel het OM als Wilders en zijn raadsman hun visie daarop kunnen geven, op basis van het dossier zoals het er nu ligt.

Volgens de aanklager gaan vergelijkingen met de aangiften tegen Alexander Pechtold, na diens uitspraken over Russen in februari, niet op. „Beide zaken staan op zichzelf.” Wilders meent dat er met twee maten is gemeten, omdat hij wel en Pechtold niet wordt vervolgd.