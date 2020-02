OM zal gehalveerde straf tegen kroongetuige eisen: 12 jaar

Het Openbaar Ministerie zal tegen kroongetuige Tony de G. in het moordproces rond motorbende Caloh Wagoh een straf van twaalf jaar eisen. Het OM gaat daarbij uit van een „basiseis” van 24 jaar, voor de feiten waarvoor de spijtoptant zelf in het proces wordt vervolgd. De G. krijgt de strafkorting in ruil voor belastende verklaringen tegen andere verdachten in het proces.

Dat zette de officier van justitie woensdag uiteen tijdens een inleidende zitting in het proces in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

In de overeenkomst die justitie met de 35-jarige De G. sloot is vastgelegd dat hij verklaringen aflegt over onder meer vier liquidaties en over de criminele organisatie waarvan hij zelf deel heeft uitgemaakt, samen met de verdachten met wie hij voor de rechter staat. De G. zelf wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Jair Wessels. Hij werd in juli 2017 bij het station in Breukelen doodgeschoten.

De G. was lid van Caloh Wagoh in Spijkenisse. Hij heeft ook verklaard over de betrokkenheid van Ridouan Taghi bij diverse moorden. Volgens het OM is gebleken dat Taghi opdrachtgever is geweest van drie moorden die aan verdachten in het Caloh Wagoh-proces worden toegeschreven. Taghi is geen verdachte in het proces; hij staat al terecht in een ander, zeer omvangrijk liquidatieproces (Marengo).