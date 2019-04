OM wil zicht op psyche terreurverdachten

Het Openbaar Ministerie (OM) wil een goed beeld krijgen van de geestesgesteldheid van zes mannen die worden verdacht van het beramen van een jihadistische aanslag. De groep werd in september tijdens een grootscheepse actie opgepakt. Volgens justitie is met die arrestatie een grote aanslag voorkomen. De verdachten zijn ontmaskerd als vermoedelijke terroristen door onder meer een geslaagde infiltratie-actie.

Woensdag vindt in Rotterdam een tweede inleidende zitting plaats tegen het zestal, overwegend afkomstig uit Arnhem. Twee van de zes zijn in de rechtszaal verschenen, de anderen zijn in hun cel gebleven. Onder hen zijn twee Irakezen en een Afghaan. De 35-jarige Hardi N. zou een leidende rol hebben gespeeld bij het voorbereiden van de terreuraanslag. De verdachten zouden kalasjnikovs en bomvesten hebben willen gebruikten, bij een aanslag op een vooralsnog onbekend gebleven evenement.

De ernst van de feiten maakt inzicht in de psyche van de mannen noodzakelijk, vindt het OM, ook met het oog op gevaar voor herhaling. Onderzoek daarnaar loopt, maar als het onvoldoende uit de verf komt, zal de officier van justitie eisen dat de verdachten worden geplaatst in de gedragskundige observatiekliniek van justitie, het Pieter Baan Centrum.

Het onderzoek is volgens het OM nog in volle gang. Dit richt zich onder andere op mobiele telefoons, die gekraakt moeten worden omdat de verdachten weigeren de toestellen te ontsluiten. Ook in het buitenland wordt onderzoek gedaan. Het OM verwacht dat het dossier half juli compleet is. Daarna kunnen de twee ingezette infiltranten als getuige gehoord worden, zoals de advocaten van de verdachten hebben verzocht. De undercovers leverden onklaar gemaakte wapens aan de groep.

Het OM verwacht dat de zaak pas begin 2020 inhoudelijk behandeld kan worden.