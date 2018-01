OM wil witwassende fruithandelaar in cel

Voor het witwassen van 5 miljoen euro heeft een 48-jarige fruithandelaar uit Apeldoorn dinsdag zes jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen. De verdachte liet het breed hangen en gaf volgens het Openbaar Ministerie tussen 2007 en 2012 veel meer geld uit dan met zijn legale inkomen mogelijk was. De Apeldoorner kocht auto’s en betaalde die contant met geld dat in plastic tassen zat. Ook kocht hij zo voor bijna 74.000 euro sieraden.

De fruithandelaar werd in 2012 aangehouden nadat in een bedrijfshal van hem 189 kilo cocaïne was ontdekt in containers met ananassen. Justitie heeft geen bewijs dat de man is betrokken bij deze drugssmokkel, maar stelt wel dat het de grote hoeveelheid cash geld uit een criminele geldbron moet komen.

Een tweede verdachte in deze zaak moet zich donderdag verantwoorden voor de rechtbank in Zutphen.