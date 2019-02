OM wil vaker afspraken maken met verdachten

Het Openbaar Ministerie (OM) wil in grote strafzaken vaker en meer afspraken kunnen maken met verdachten om het strafproces sneller te laten verlopen. De officier van justitie zou dan vooraf afspraken maken met bekennende verdachten over de hoogte van de straf. De rechter beslist dan over deze afspraak. Het voordeel is dat het strafrechtelijk onderzoek dan korter kan worden.

OM-baas Gerrit van der Burg wil deze mogelijkheid in samenspraak met de advocatuur en de rechterlijke macht laten onderzoeken en ermee experimenteren, zo maakte hij donderdag bekend. Aanleiding is de grote druk op de strafrechtketen, omdat strafzaken vaak lang duren.

Op dit moment kan het OM al afspraken maken met procespartijen. Het gaat dan vooral om de beperking van het opsporingsonderzoek en het beperken van onderzoekswensen door de verdediging. Het OM wil dat vaker gaan doen, maar wil ook vonnisafspraken gaan maken.