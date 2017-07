OM wil vader Insiya bij verstek berechten

Shehzad H., die ervan wordt verdacht dat hij vorig jaar zijn destijds tweejarige dochtertje Insiya uit Amsterdam heeft laten ontvoeren naar India, moet bij verstek worden berecht. De officier van justitie wil niet wachten met de zaak tot twee medeverdachten zijn uitgeleverd uit respectievelijk Irak en de VS. Dat zei zij woensdag tijdens een voorbereidende zitting in de Amsterdamse rechtbank.

H. zit in India. Dat land heeft onlangs laten weten hem niet aan Nederland uit te leveren. H. zou wel bereid zijn een verklaring af te leggen. Het OM wil daarvoor politiemensen naar India sturen. De advocaten drongen erop aan dat ook zij bij die gelegenheid vragen kunnen stellen.

Insiya, nu drie, werd eind september vorig jaar gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Inclusief de vader verdenkt justitie acht mensen van betrokkenheid bij de ontvoering.

De enige verdachte die nog in voorlopige hechtenis zit, is de Amerikaan Robert B. Hij zou zijn ingehuurd om de oma van Insiya in bedwang te houden. Zijn advocaat vroeg om beëindiging van zijn voorlopige hechtenis, eventueel met een enkelband. De raadsman denkt dat de tijd die B. nu al in de cel heeft doorgebracht, langer is dan een eventuele straf. De rechtbank wees het schorsingsverzoek vooralsnog af, maar schetste wel wat B. moet doen om zijn hechtenis toch in de nabije toekomst geschorst te krijgen.

De volgende pro-formazitting is gepland op 22 september. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.