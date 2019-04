OM wil treinaanrander 1,5 jaar de cel in

Tegen een asielzoeker uit Eritrea eiste justitie dinsdag anderhalf jaar cel voor een reeks aanrandingen in treinen en op stations. De slachtoffers waren meisjes en jonge vrouwen uit heel Nederland. Aman K. (19) zou hebben toegeslagen in Groningen, Drenthe, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

K. ging volgens het Openbaar Ministerie steeds op dezelfde manier te werk. In een vrijwel lege coupé ging hij vlak naast de slachtoffers zitten, sprak ze aan in het Engels en gaf complimentjes. Daarna omhelsde en kuste hij ze. Ook betastte hij hun benen, billen en kruis en zat hij aan zichzelf. De jongste slachtoffertjes waren 13 en 15 jaar. Hen betastte de man op straat in het Limburgse Echt.

De meeste slachtoffers verstijfden van angst en durfden niet weg te lopen, aldus het OM. Na afloop waren ze erg emotioneel en bang.

K. ontkende alles tijdens de rechtszaak in Assen. „De vrouwen zijn in de war, ik was het niet”, liet hij via een tolk weten.

Deskundigen concludeerden dat K. lijdt aan psychoses en aan een posttraumatisch stress-syndroom. Ze adviseerden tbs met dwangverpleging. Maar omdat de man geen verblijfsvergunning heeft, is tbs volgens de aanklaagster niet mogelijk.

Uitspraak: 16 april.