OM wil tot 12 jaar cel voor cokesmokkelaars

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Arnhem wegens cocaïnesmokkel celstraffen van 2 tot 12 jaar geëist tegen negen verdachten van 38 tot 66 jaar uit heel Nederland.

In de zogeheten zaak ‘Grant’ smokkelde een bende onder leiding van twee mannen uit Ede (61 en 46 jaar) met wisselend succes 360 kilo cocaïne in verschillende schepen en een vliegtuig naar Nederland, denkt het OM. Naast die concrete transporten smokkelde de bende aan de lopende band nog veel meer, vermoedt het OM.

De hoogste strafeisen van 12 en 9 jaar cel eiste het OM tegen de twee Edese leiders. De oudste van hen kreeg eerder ook al eens lange celstraffen van 9, 10 en bijna 7 jaar, voor cocaïnesmokkel en overtreding van de wapenwet.

Het OM bracht drugstransporten in beeld vanuit Zuid-Amerika naar Nederland op de Italia Reefer (69 kilo) de Eastern Bay (100 kilo), de Pacific Reefer (50 kilo), een Cargolux vliegtuig (50 kilo) en containerschip de Balao (59 kilo), tussen 1 juni 2018 en 8 februari 2019. Omdat sommige van die partijen onderschept zijn, is niet in alle gevallen de smokkel gelukt en dus ook niet bewezen, maar poging tot smokkel wel, zo concludeert het OM.

Rondom de Eastern Bay ontstond nog bijna een treffen tussen twee bendes, nadat er van een andere drugsbende ook 350 kilo aan boord bleek te zijn, die werd onderschept.

Een 50-jarige Rotterdammer stuurde volgens de aanklacht mannen aan in havens en bij de douane om ladingen te kunnen uithalen, terwijl een 51-jarige man zonder woonplaats met een moord op zijn strafblad, volgens justitie geweld toepaste namens de bende. Tegen hen is ieder 7 jaar cel geëist. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank uitspraak doet.