OM wil tbs voor veroordeelde in zedenzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat Amin A., in 2015 veroordeeld als pooier van een destijds zestienjarig meisje in de Valkenburgse zedenzaak, een tbs-behandeling krijgt. Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf voor de zedenzaak ging hij opnieuw in de fout. Uit psychologisch onderzoek zou blijken dat A. een persoonlijkheidsstoornis heeft. Dat bleek dinsdag voor de rechtbank in Maastricht.

Voor de rechtbank gaf de 25-jarige A. dinsdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting toe een vrouw geslagen en geschopt te hebben. Dat gebeurde in januari in Landgraaf. Ook erkende hij drie maanden lang in softdrugs gehandeld te hebben.

Armin A. werd in 2015 tot twee jaar cel veroordeeld in de Valkenburgse zedenzaak. Hij was pooier van de destijds zestienjarige Kimberley, die door hem gedwongen werd om betaalde seks te hebben met tientallen klanten, in een hotelkamer in het Limburgse Valkenburg.