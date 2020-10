OM wil tbs voor aspirant-zwemleraar wegens ontucht met 9 jongens

Een 22-jarige aspirant-zwemleraar die volgens het Openbaar Ministerie negen jongetjes in hun kruis betastte, moet daarvoor tbs met voorwaarden opgelegd krijgen. Daarnaast eiste het OM vrijdag voor de rechtbank in Arnhem 360 dagen cel die hij al heeft vastgezeten in voorarrest.

De man uit Arnhem was net klaar met zijn jeugd-tbs-behandeling voor eerdere zedendelicten, toen hij stage ging lopen bij een Arnhemse zwemvereniging. Tussen januari en eind mei 2019 kneep en betastte hij in Arnhem onder water de jongetjes van 6, 7, en 8 jaar in hun zwembroek.

Dat gebeurde veelal afgezonderd van de groep tijdens het ondersteunen bij schoolslag in het diepe en terwijl verderop ouders aan de rand van het bad stonden te kijken. Een jongetje moest ook met zijn hand in de zwembroek van de meester.

De verdachte ontkende de beschuldigingen in het geval van drie jongetjes. Deskundigen stelden een pedofiele stoornis vast, naast andere stoornissen waaronder ADHD en autisme en zwakbegaafdheid. De kans op herhaling is zonder behandeling heel erg hoog, schatten zij.

Al tijdens de vorige behandeling begon de man aan een nieuwe kinderpornoverzameling die hij geheim hield voor behandelaars. Die groeide uit tot 10.000 foto’s en 5000 video’s van kinderporno tot in de zwaarste categorie. Het zorgde er voor dat hij zich niet meer kon beheersen en de ontucht ging plegen, gaf de man toe.

In de discussie of hij tbs met dwangverpleging of tbs met voorwaarden moet krijgen, adviseerden deskundigen tbs met voorwaarden.

De aanwezige ouders willen dwangverpleging voor maximale veiligheid, lieten zij duidelijk horen op de publieke tribune. Zeker nadat een deskundige zich liet ontvallen dat de man in de kliniek nog geen libidoremmers slikte, omdat hij dat niet wilde, terwijl behandelaars die wel nodig vinden. Slikken wat voorgeschreven wordt, was wat de rechtbank betreft een voorwaarde om op proef naar de kliniek te mogen waar de man nu zit.

Uitspraak volgt op donderdag 15 oktober.