OM wil tbs na doden zoontje (12) met zwaard

De 41-jarige Tevfik G. moet worden veroordeeld tot tbs met dwangverpleging na de doodslag met een zwaard op zijn zoon Bekiro (12) in Arnhem. De strafeis geldt ook voor de poging tot doodslag en bedreiging van zijn andere zoon (15). Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag voor de rechtbank in Arnhem betoogd.

De officier van justitie eiste daarnaast geen celstraf, omdat de vader ontoerekeningsvatbaar is verklaard.

Verdachte Tevfik G. stak zijn 12-jarige zoon 22 december vorig jaar vijf keer, onder meer in zijn hart. Dat gebeurde in hun huis in de wijk Malburgen, toen de verdachte zijn oudere zoon aanviel en de 12-jarige te hulp schoot. Het oudere broertje sloeg op de vlucht, maar werd op straat nog achtervolgd door zijn vader met het zwaard.