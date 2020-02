OM wil taakstraf bewakers ziekenhuis om dodelijke mishandeling

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Roermond taakstraffen van elk 180 uur geëist tegen twee beveiligers van het Zuyderlandziekenhuis in Sittard. De 52-jarige man uit Sittard en de 33-jarige Maastrichtenaar worden ervan verdacht zondagnacht 10 juli 2017 een man in het ziekenhuis in Sittard-Geleen zodanig te hebben mishandeld, dat deze aan de gevolgen daarvan is overleden.

Het slachtoffer, een 37-jarige Heerlenaar, werd volgens het OM door de beveiligers aangesproken met de vraag wat hij ’s nachts in de centrale hal van het ziekenhuis deed. De man reageerde agressief, waarop de beveiligers hem aanpakten. Hij werd tegen de grond gewerkt en verloor enkele minuten later het bewustzijn. Toen de politie twaalf minuten later kwam, moest de man worden gereanimeerd. Vier dagen later overleed hij. Uit sectie bij het NFI bleek dat de man was gestikt.

De bewaker die het slachtoffer tegen de grond werkte en vervolgens twaalf minuten lang op hem bleef liggen, weegt naar eigen zeggen 130 kilo. Volgens het NFI is de man gestikt door indrukking van de borstkas. Toen de politie kwam, was het gezicht van de man blauw en was hij buiten bewustzijn. Volgens het OM was het tegen de grond werken van de man na diens agressieve gedrag rechtmatig, maar het zo lang op de man blijven liggen niet. De beveiligers hadden moeten zien dat de man geen adem meer kreeg.

Door zuurstofgebrek ontstond schade in de hersenen en andere organen. Volgens het OM is er een verband tussen het overlijden van de man en de handelingen van de beveiligers, die beiden gelijkelijk voor de dood van de man verantwoordelijk worden gehouden.

De raadslieden van beide verdachten vroegen om vrijspraak wegens noodweer. Volgens de beveiligers bleef de man zich twaalf minuten lang verzetten tot de politie kwam. Maar het OM gelooft dat niet. Uit camerabeelden blijkt volgens het OM dat al negen minuten voor de politie kwam de man niet meer bewoog. Hij was volgens het OM toen al bewusteloos, maar beide beveiligers bleven hem tegen de grond houden.