OM wil taakstraf bewakers ziekenhuis om dodelijke mishandeling

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Roermond taakstraffen van elke 180 uur geëist tegen twee beveiligers van het Zuyderlandziekenhuis in Sittard. De 52-jarige man uit Sittard en de 33-jarige Maastrichtenaar worden ervan verdacht zondagnacht 10 juli 2017 een man in het ziekenhuis in Sittard-Geleen zodanig mishandeld te hebben, dat deze aan de gevolgen daarvan is overleden.

Het slachtoffer, een 37-jarige Heerlenaar, werd volgens het OM door de beveiligers aangesproken met de vraag wat hij ’s nachts in de centrale hal van het ziekenhuis deed. De man reageerde agressief, waarop de beveiligers hem aanpakten. Hij werd tegen de grond gewerkt, en verloor enkele minuten later het bewustzijn. Toen de politie twaalf minuten later kwam, moest de man worden gereanimeerd. Vier dagen later overleed hij. Uit sectie bij het NFI bleek dat de man was gestikt.