OM wil sjoemelende corporatiebaas drie jaar de cel in

De voormalige directeur van een woningcorporatie in Breda moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, drie jaar de gevangenis in. De aanklager eiste die straf donderdag tegen Walter V., de vroegere baas van verhuurder Laurentius. V. wordt verdacht van oplichting, corruptie in witwassen.

V. was in 2018 veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. Hij ging daartegen in beroep, omdat hij vond dat hij grotendeels zou moeten worden vrijgesproken.

Walter V. zou betrokken zijn geweest bij zogenoemde ABC-transacties. Daarbij verkocht iemand onroerend goed aan projectontwikkelaar Wildhage, die het vastgoed nog op dezelfde dag voor een hoger bedrag doorverkocht aan Laurentius. Wildhage kon zonder risico grote winsten boeken. V. kreeg een beloning van de betrokken ontwikkelaars. Laurentius zou voor enkele miljoenen euro’s zijn benadeeld.

Projectontwikkelaar Wim S. van Wildhage, die deelde in de winst, hoorde donderdag een eis van twee jaar gevangenisstraf. Hij was eerder veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast zouden zijn twee bedrijven een boete van in totaal 110.000 euro krijgen. Daar waren ze eerder ook toe veroordeeld.

Door de fraude belandde Laurentius in 2012 aan de rand van de afgrond. De woningbouwvereniging denkt dat V. zijn werkwijze ook met andere projectontwikkelaars heeft toegepast. De totale schade is geschat op enkele tientallen miljoenen euro’s. Laurentius moest gered worden met 90 miljoen euro steun.