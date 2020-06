OM wil schoonzoon Klaas Otto plukken na doden in drugslab

Het Openbaar Ministerie wil ruim een kwart miljoen euro van Paul G., de schoonzoon van oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender. Dat geld zou G. hebben verdiend als baas van een drugsorganisatie, zei de officier van justitie donderdag bij de rechtbank in Breda.

Ook drie andere verdachten zouden volgens de aanklagers ruim anderhalve ton moeten betalen. G. wordt verantwoordelijk gehouden voor twee drugslabs in Esch en het Belgische Hechtel-Eksel en van een drugsopslag in Rilland. In het Belgische drugslab vonden drie mensen die er werkten (22, 23 en 25 jaar oud) uit Eindhoven en Valkenswaard in januari vorig jaar de dood, vermoedelijk door koolmonoxidevergiftiging.

Paul G. heeft vorige week bij de politie een verklaring afgelegd over het Belgische lab. Hij heeft alle betrokkenheid daarbij ontkend, werd donderdag duidelijk.

De advocaat van G. vroeg nog om vrijlating, maar dat stond de rechtbank niet toe.

Op 1 september gaat het proces verder. Ook dan wordt de strafzaak niet inhoudelijk behandeld.