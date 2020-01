OM wil politiemol Mark M. plukken voor bijna 76.000 euro

Het Openbaar Ministerie wil bijna 76.000 euro van politiemol Mark M. uit Weert. Zo veel geld verdiende hij volgens justitie door als politieagent geheime informatie te verkopen aan criminelen.

Dat zei de officier van justitie vrijdag bij de rechtbank Den Bosch waar de zaak dient. M. stelt dat hij het geld leende. Justitie ziet echter vervalste leenovereenkomsten. Mark M. kreeg in februari 2018 vijf jaar cel vanwege het schenden van zijn ambtsgeheim, computervredebreuk, corruptie, deelname aan een criminele organisatie en witwassen.

M. meldde zich na zijn veroordeling bij de politie, maar door een fout bij justitie kwam hij al snel weer vrij. Sindsdien is hij op vrije voeten. Hij was vrijdag ook niet bij de rechtbank. Mogelijk zit hij in Oekraïne, waar hij vlak voor het vonnis ging wonen met zijn vrouw. Het hoger beroep in de strafzaak is in april.

Het duurt ook nog maanden voor de rechtbank uitspraak doet over het te plukken bedrag.