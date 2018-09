OM wil nu ook No Surrender verbieden

Het Openbaar Ministerie (OM) wil ook motorclub No Surrender door de rechter laten verbieden. Het verzoek is ingediend bij de civiele rechter in Assen, omdat in Emmen een van de weinige officiële afdelingen van No Surrender zit. Het OM wil de motorclub en alle daaraan verbonden onderafdelingen - chapters en brotherhoods - laten verbieden, en de vereniging officieel laten ontbinden. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak dient.

Volgens het OM behoort No Surrender tot de zogenoemde outlaw motorcycle gangs (OMG), waarin geweld gepleegd en verheerlijkt wordt. Deze clubs zijn daarom een bedreiging voor de openbare orde. „Ze cultiveren een gewelddadig imago en gebruiken dat voor intimidatie en afpersing. Daarnaast zijn bestuursleden (samen met leden) van No Surrender structureel betrokken bij criminele activiteiten, waaronder drugshandel, mishandelingen, intimidaties en afpersingen”, aldus het OM in een toelichting.

No Surrender werd in 2013 opgericht door Klaas Otto, die motorclub Satudarah kort daarvoor had verlaten. Tegen Otto is recent een celstraf van tien jaar geëist voor onder meer afpersing, bedreiging, mishandeling en witwassen. Eind volgende maand volgt uitspraak in die zaak.

Een ander voormalig No Surrender-kopstuk, Henk Kuipers, zit sinds december in de cel op verdenking van onder meer afpersing en het leiden van een criminele organisatie. Op 17 september wordt de man uit Emmen opnieuw in de rechtbank in Groningen verwacht, het gaat dan wederom om een niet-inhoudelijke zitting. Wanneer de zaak wel inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet duidelijk. Begin juli legde Kuipers zijn functie als ‘World Captain’ neer. Sindsdien is hij geen lid meer van de motorclub. Willem Holleeder was ook kortstondig lid van No Surrender.

Eerder verbood de rechtbank motorclub Bandidos al, die zaak loopt nu in hoger beroep. Afgelopen juni werd ook motorclub Satudarah verboden. Er loopt nog een procedure tegen de Hells Angels.