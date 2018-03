OM wil ‘Noffel’ twintig jaar de cel in hebben

Naoufal ‘Noffel’ F. draait wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft twintig jaar de cel in voor de moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R. in 2015 in Diemen. In de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp zetten de aanklagers de 38-jarige Amsterdammer neer als de man die de moordopdracht gaf en vanuit zijn toenmalige verblijfplaats in Ierland „het perfecte moordcommando” aanstuurde.

F., ook aangeklaagd voor witwassen en paspoortfraude, was er vrijdag niet bij toen de aanklagers hun strafeis uitspraken. In een schriftelijke verklaring ontkende hij eerder op de dag elke betrokkenheid bij de moordaanslag op R. Maar vragen erover kon hij niet beantwoorden en het OM noemde zijn ontkenning dan ook ongeloofwaardig. „Alles wijst naar F. als de man die de moordaanslag aanstuurde”, aldus de officier van justitie.

Het proces tegen ‘Noffel’ is het eerste dat voor een groot deel draait om de gegevens die beschikbaar kwamen nadat onderzoeksinstituut NFI de beveiliging had gekraakt van twee zogenoemde PGP-telefoons en van in Canada opgestelde servers van het Nederlandse telefoonbedrijf Ennetcom, die in april 2016 in beslag werden genomen. Politie en justitie kregen zo onder meer inzicht in de communicatie die opdrachtgever en uitvoerders rond de aanslag met elkaar voerden.

De officier van justitie zei dat de ontsluiting van de beveiligde mails letterlijk „een kijkje in de hoofden” van de daders heeft opgeleverd. „We vermoeden soms hoe het eraan toegaat, maar kunnen dat nu ook écht zien. We lezen hoe volstrekt respectloos en gewetenloos over het slachtoffer wordt gesproken, dat het niemand interesseert dat onschuldige mensen kunnen omkomen. Dat maakt deze zaak uniek.”

Het OM noemde het gevaar dat F. in herhaling valt „levensgroot”. Eerdere gevangenisstraffen en tbs „hebben geen resultaat” gehad, aldus de aanklagers. Het huidige proces noemden zij „een omslagpunt. Op een gegeven moment gaat de bescherming van de samenleving voor.”

Het proces gaat dinsdag verder met het pleidooi van advocaat Inez Weski. Zij voert al maandenlang strijd tegen het gebruik van de Ennetcom-data en wraakte daarom eerder deze week - tevergeefs - de rechtbank. De uitspraak is 19 april.