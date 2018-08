OM wil meer straf voor zwaar mishandelen zoon

Het Openbaar Ministerie (OM) legt zich niet neer bij de celstraf van drie jaar die een Duitse man en vrouw onlangs hebben gekregen voor het opsluiten, mishandelen en ernstig verwaarlozen van hun destijds achtjarige zoon. De jongen werd vorige zomer sterk vermagerd op een camping in Winterswijk aangetroffen.

Justitie had tegen de 35-jarige ouders vijf jaar celstraf geëist. Omdat de strafmaat aanmerkelijk lager uitviel, stapt het OM nu naar het gerechtshof, bevestigt een woordvoerster berichtgeving door De Gelderlander. Volgens de krant gaat ook de moeder in beroep. Haar advocaat was dinsdagavond niet bereikbaar.

De jongen werd door zijn ouders vastgebonden met tiewraps, geschopt en in een kist gestopt. Hij kreeg ook te weinig eten en drinken. Uiteindelijk werd hij in een tent van andere campinggasten aangetroffen, waar hij iets zat te eten.

De officier van justitie zei tijdens de zaak dat het inmiddels goed gaat met het slachtoffer. De knul woont nu samen met de twee andere kinderen bij een pleeggezin.