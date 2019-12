OM wil meer onderzoek naar verklaringen Thijs H.

Drievoudig moordverdachte Thijs H. (28) heeft tijdens zijn verblijf in het Pieter Baan Centrum veel meer en specifiekere verklaringen afgelegd dan in al zijn verhoren ervoor. Dat zeiden officieren van justitie dinsdag voor de rechtbank in Maastricht tijdens een regiezitting.

Het Openbaar Ministerie wil meer onderzoek doen en nadere vragen stellen aan de verdachte. Het liefst had het OM dat voor de zitting van dinsdag gedaan, maar dat lukte niet meer. In januari is een verhoor gepland, maar de aanklagers willen ook tijdens de zitting van dinsdag vragen stellen. H.’s advocaat Serge Weening is tegen een verhoor op deze inleidende zitting.

Het OM verdenkt H. ervan drie mensen met voorbedachten rade te hebben gedood met meerdere messteken in vooral bovenlichaam maar bij één van hen ook in het hoofd. Het PBC heeft geconcludeerd dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens de drie levensdelicten.