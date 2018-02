OM wil lange straf voor hardnekkige dievegge

Een 46-jarige vrouw uit Den Haag die een lange lijst van diefstallen op haar naam heeft staan en onverbeterlijk lijkt, moet van het Openbaar Ministerie (OM) een forse straf krijgen. Het strafblad van de vrouw telt al 31 pagina’s en toch blijft ze in de fout gaan, bleek voor de rechtbank in Den Haag. De aanklager eiste achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, met als voorwaarden een enkelband en een verbod om in verpleeg- en verzorgingshuizen te komen.

De vrouw stond terecht voor drie diefstallen uit een spreekkamer van een ziekenhuis in Voorburg, een verpleeghuis in Wassenaar en een woning in Assen. Ze pikte daar portemonnees met wat tientjes erin, maar een keer lukte het haar om met een creditcard die erin zat, 3000 euro op te nemen.

Al eerder kreeg de verdachte een ISD-maatregel opgelegd, wat inhoudt dat stelselmatige daders ongeveer twee jaar in een inrichting worden behandeld. De maatregel stopte vroegtijdig. Zelf beweert ze dat ze zonder nazorg en hulp op straat is gezet. Maar volgens de officier van justitie heeft ze de behandeling geweigerd.