OM wil Hongaren in cel om seksuele uitbuiting

Wegens de seksuele uitbuiting van zeker 21 jonge vrouwen heeft het Openbaar Ministerie (OM) straffen van achttien maanden tot vijf jaar cel geëist tegen een Hongaarse familie. De meisjes, vaak pas achttien of negentien jaar oud, werden naar Nederland gehaald om vooral in Den Haag in de prostitutie te werken.

De tien verdachten zijn een broer en zussen met hun partners die bewust meisjes kozen die het moeilijk hadden, bijvoorbeeld omdat ze uit een gebroken gezin kwamen. Zij gaven hun het gevoel dat zij bijzonder waren. Bij sommigen namen ze de rol van de echte ouders over. Een van de slachtoffers verklaarde volgens het OM dat ze haar lieten geloven dat zij van haar hielden als van hun kind.

Volgens het OM wisten de jonge vrouwen dat zij als prostituee gingen werken, maar waren hun werkomstandigheden heel anders dan eerder in Hongarije was aangegeven. Ze moesten elke dag werken, maakten erg lange dagen en was er een onderlinge competitie wie het meeste zou verdienen. Ook werden ze steeds gecontroleerd. Het geld dat de vrouwen verdienden hield de Hongaarse familie vaak zelf.