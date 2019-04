OM wil hogere straffen voor mobiele bendes

Het Openbaar Ministerie gaat hogere straffen eisen in zaken tegen internationaal opererende mobiele bendes. De bendes die verantwoordelijk worden gehouden voor onder meer zakkenrollen, winkeldiefstallen en inbraken, vormen volgens het OM een vorm van internationaal georganiseerde criminaliteit.

De rondtrekkende bendes zijn vaak maar kort in een land en proberen in die geringe tijd zoveel mogelijk buit te maken. De strafeisen tegen de bendes liepen tot nu toe sterk uiteen, constateert het OM na een analyse. Nu krijgen officieren van justitie de instructie om in principe geen voorwaardelijke of taakstraffen te eisen, maar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Het OM, de politie, gemeenten, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de detailhandel en Transport en Logistiek Nederland werken sinds een jaar samen in de Taskforce Mobiel Banditisme om ondernemers te helpen. Zo wordt informatie over rondtrekkende bendes gedeeld via een waarschuwingsregister.