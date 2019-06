OM wil geestelijke Pakistan horen over Wilders

Het Openbaar Ministerie wil de Pakistaanse geestelijke Khadim Hussain Rizvi horen met betrekking tot opruiing en bedreiging van Geert Wilders. Dat bevestigt het OM na een tweet van Wilders. Daarin stelt de PVV-leider dat Nederland heeft gevraagd om de arrestatie en vervolging van de geestelijke, maar het OM stelt dat het slechts gaat om een rechtshulpverzoek voor een verhoor.

Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen wanneer het verzoek is gedaan, waar het precies betrekking op heeft en of Pakistaanse autoriteiten al hebben gereageerd op het rechtshulpverzoek.

This thug @RealKHR put a fatwa on my head.



I am glad to be informed that the Dutch authorities made a formal request now for legal assistance to Pakistani authorities to prosecute and arrest him.



As the madman and fake prophet Muhammad, Islamic extremists should be vilified! pic.twitter.com/BRUMnQaSrc