OM wil foto kroongetuige terug

Het Openbaar Ministerie (OM) wil de per ongeluk onder advocaten verspreide foto van kroongetuige Nabil B. terug. B. is kroongetuige in het grote liquidatieonderzoek-Marengo, gericht op de veronderstelde bende van de voortvluchtige Ridouan Taghi. De bende wordt verdacht van een reeks moorden in de onderwereld. Met het oog op de veiligheid van B. wil het OM de foto retour, bevestigt een woordvoerder.

Vorige week bleek dat het OM de portretfoto van B. in het dossier heeft gestopt. De Telegraaf publiceerde een geblurde versie ervan. Het OM zei geschrokken te zijn van de eigen fout, maar nog meer van het feit dat de foto was doorgespeeld aan de krant.

Drie advocaten van het Amsterdamse kantoor Ficq en partners hebben het OM al laten weten dat zij niet van plan zijn de foto weer aan het OM af te staan. Dat zou volgens hen in strijd zijn met de belangen van hun cliënten, zegt Nico Meijering, raadsman van verdachte Mohammed R. „Deze foto kan voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van eigen onderzoek. Als we die foto daarvoor gebruiken, zullen we dat uiteraard heel behoedzaam en zorgvuldig doen. Alles afwegend vinden wij ons belang zwaarder wegen dan de belangen van het OM.”

Meijering wijst er daarnaast op dat zijn cliënt R. zelf slachtoffer is geweest van een (mislukte) aanslag. Hij vindt het gek dat het OM er geen moeite mee heeft gehad een foto van R. in het dossier te stoppen, terwijl R. niet de bescherming geniet die kroongetuige B. heeft.

Nabil B. heeft inmiddels tientallen verklaringen afgelegd in het nog steeds uitdijende onderzoek. Hij zal in juli voor het eerst door de betrokken advocaten kunnen worden ondervraagd. Over de veiligheid en van B. en zijn familie is al eerder groter commotie ontstaan. Vorig jaar maart werd in Amsterdam zijn broer doodgeschoten, een week nadat het OM bekend had gemaakt dat het een kroongetuigenovereenkomst met B. had gesloten.