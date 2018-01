„OM wil ex-ambtenaar volledig kapotmaken”

Met de eis van drie jaar gevangenisstraf wil de officier van justitie voormalig Defensie-ambtenaar Jacques H. „volledig kapotmaken”. Dat concludeerde H.’s advocaat Bas Martens maandag voor de rechtbank in Rotterdam aan het slot van zijn pleidooi. De officier eiste de straf vorige week tegen H. wegens corruptie.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de 65-jarige H. zich jarenlang laten fêteren door mensen uit de autobranche, die erop gebrand waren hem te vriend te houden met het oog op mogelijke orders. H. beheerde het wagenpark van het ministerie van Defensie, in totaal zo’n 6000 auto’s.

De strafeis tegen H. was de hoogste in het proces, dat eind vorig jaar van start ging na langdurig onderzoek door de rijksrecherche. In totaal vervolgt het OM zes (ex-)ambtenaren en vijf personen uit de autobranche.

Volgens advocaat Martens gebruikt het OM de strafzaak als instrument om een oordeel van de rechter te krijgen over de grens tussen corruptie en het onderhouden van zakelijke relaties.

In dat streven is Jacques H. verworden tot „kop van Jut”, aldus de raadsman. Hij meent dat H. „altijd naar eer en geweten heeft gehandeld” en integer is gebleven. ,,Hij heeft goede, zakelijke, vriendschappelijke relaties onderhouden met mensen die hij al decennia kende in zijn zakelijke omgeving. Hij heeft ze nooit voorgetrokken.’

Een van de verwijten is dat H. zich heeft laten onthalen op in totaal 26 reisjes, betaald door zijn contacten in de autobranche. Volgens Martens vallen die trips te scharen onder het kopje ‘relatiebeheer’.

Martens wees erop dat de zaak diepe sporen heeft getrokken in het leven van zijn cliënt. Defensie heeft hem na decennia trouwe dienst ontslagen en de zaak genereerde veel publiciteit. Het OM wil H. ook nog voor twee ton ‘plukken’.

Justitie schikte met een drietal autobedrijven voor ettelijke miljoenen. Aanvankelijk was de groep verdachten veel groter. Het OM seponeerde een aantal zaken en trof schikkingen in weer andere.

Met de pleidooien van de advocaten is het proces in de slotfase beland. De rechtbank doet uitspraak op 22 februari.