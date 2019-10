OM wil drie keer zoveel IS’ers ophalen

De lijst van Nederlandse Syriëgangers die het Openbaar Ministerie wil terughalen en berechten is in de afgelopen maanden drie keer zo lang geworden, ondanks de pertinente weigering van het kabinet om hieraan mee te werken. Het OM heeft intussen 29 verzoeken tot repatriëring gedaan, bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid aan NRC.

Eerder dit jaar ging het nog om tien verzoeken, deze gingen over vrouwen die van terroristische misdrijven worden verdacht. Op de huidige lijst staan ook mannen. Het gaat om Nederlanders die verblijven in kampen of gevangenissen in Noord-Syrië en aan het OM te kennen hebben gegeven bij hun berechting aanwezig te willen zijn.

Het kabinet wil Syriëgangers niet terughalen, maar juist hun nationaliteit afpakken en in Irak laten berechten. Het OM keerde zich intern al eerder tegen dit beleid door geen informatie aan te dragen die de minister nodig heeft voor het afpakken van de nationaliteit van Syriëgangers.

De 29 mannen en vrouwen die het OM in vizier heeft, worden verdacht van terrorisme en staan internationaal gesignaleerd.