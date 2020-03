OM wil dat rechtbank naar reconstructie MH17-toestel gaat kijken

Het Openbaar Ministerie wil dat de rechtbank Den Haag naar de reconstructie van het neergehaalde toestel van vlucht MH17 gaat kijken. De brokstukken van het in Oost-Oekraine neergeschoten vliegtuig, zijn zo’n vijf jaar geleden naar Nederland overgebracht en voor zover mogelijk gereconstrueerd in een hangar van de luchtmachtbasis Gilze-Rijen.

De officier van justitie stelde dinsdag de schouw voor, tijdens de tweede zittingsdag van het strafproces over het neerhalen van de Boeing 777-200 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014. Volgens haar is het belangrijk om met eigen ogen te zien wat er is overgebleven van het toestel om zich zo „een compleet beeld van de schade te vormen”. Dat lukt minder goed op basis van enkel beeldmateriaal, meent het OM.

Het OM wil dat de rechtbank op korte termijn beslist of er een schouw gaat komen. Mogelijk zou deze dan in juni kunnen plaatsvinden. Justitie wil dat de rechter-commissaris in de aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de zaak nog zes anonieme getuigen hoort. Een aantal getuigen heeft om veiligheidsredenen gevraagd zijn of haar identiteit niet prijs te geven. Justitie en de onderzoeksrechter hebben daar begrip voor en hebben die verzoeken gehonoreerd. Het gaat om getuigen in het rampgebied of om getuigen die iets van de Russische autoriteiten te vrezen hebben.

Ook wil het OM dat de rechtbank een deskundige mogelijke manipulatie van video-opnames van een Buk-raket laat onderzoeken. Alle vorderingen van het OM zijn gedaan in de zaak tegen de Russische verdachte Oleg Poelatov, omdat hij zich als enige laat verdedigen door advocaten.

Het is nog onduidelijk of Poelatov een verklaring gaat afleggen, op welke manier dan ook. De advocaten van Poelatov reageren dinsdag nog op het betoog van van het OM.