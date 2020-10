OM wil dat moordenaar rapper Parsa010 alsnog 16 jaar cel krijgt

In hoger beroep is zestien jaar cel geëist tegen de 27-jarige Sidar D. uit Dordrecht voor het doodschieten van de Rotterdamse rapper en vlogger Parsa010. De rechtbank legde hem eerder een gevangenisstraf op van elf jaar.

D. schoot de 21-jarige Parsa Maboud neer tijdens een barbecue voor de woning van vrienden in de Rotterdamse wijk Ommoord. Dat gebeurde op 28 mei 2017. Hij heeft bekend te hebben geschoten maar stelt dat hij daarheen was gereden om met het slachtoffer een onenigheid uit te praten. Beiden kenden elkaar waarschijnlijk uit het drugsmilieu.

De rechtbank achtte moord bewezen, maar legde uiteindelijk een lagere straf op dan het Openbaar Ministerie had geëist, omdat het slachtoffer de verdachte over een langere periode zou hebben geïntimideerd en bedreigd. Het OM was het daar niet mee eens.

„Er is hier sprake geweest van een kille afrekening. De verdachte heeft op een avond in een woonwijk voor de ogen van anderen iemand in koelen bloede doodgeschoten. De verdachte heeft voor eigen rechter gespeeld”, aldus de advocaat-generaal donderdag. Het hof doet naar verwachting uitspraak op 22 oktober.